Madre Terra – Riparte Mediterraneo da remare

1 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Mediterraneo da remare, la campagna itinerante promossa da Fondazione UniVerde in collaborazione con Marevivo, in partnership con Federazione Italiana Canoa e Kayak e con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con AlmavivA campaign partner e main partner Flexopack, taglia il traguardo della XIV edizione. L’evento di lancio si terrà a Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Santa Maria in Via, 37b), mercoledì 5 giugno, ore 11:00, in occasione della 52° Giornata Mondiale dell’Ambiente, in partnership con Castalia, Marnavi e Idroambiente. Focus di MDR 2024 è #NoLitter contro ogni forma di inquinamento dei mari e dei bacini idrografici con particolare attenzione al #PlasticFree.

