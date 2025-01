Mafia, operazione contro le cosche del messinese con 15 arresti

14 Gennaio 2025

​ MESSINA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa, nei confronti di 15 persone, dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su conforme richiesta di questa Direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, nonché per svariati delitti di estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosi. Gli elementi acquisiti hanno disvelato l’esistenza e la operatività di una ben articolata compagine delinquenziale, di matrice mafiosa, dedita ai delitti, di estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, commessi con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosi, attraverso la gestione illecita di un’impresa, con sede a Barcellona P.G., nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento di rifiuti speciali e demolizione dei veicoli.

(Video: Polizia di Stato)