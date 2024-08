Malagò “Limite mandati? E’ un discorso di buon senso”

11 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Se all’inaugurazione di Milano-Cortina sarò io il presidente del Coni? Oggi c’è una norma, che è stata rivista due volte negli ultimi mesi, non devo aggiungere altro. Penso che ci sia anche un discorso di buon senso. La politica, nel bene o meno nel bene, si assume la responsabilità di quello che fa. Questa decisione di non cambiare la norma va contro il consenso del mondo dello sport”. Lo ha detto Giovanni Malagò, sulla questione del limite dei mandati alla guida

del Coni, a margine della conferenza stampa di chiusura delle Olimpiadi di Parigi.

