Malandrino “Unicredit Start Lab sostiene nuove realtà imprenditoriali”

18 Marzo 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “A Palermo si conclude il Roadshow di Unicredit Start Lab. Unicredit Start Lab è una piattaforma di business della banca che è stata pensata per identificare e accompagnare le migliori start-up e PMI innovativi nei loro percorsi di crescita, quindi i loro progetti di futuro. Attraverso questo programma vogliamo dare un forte contributo anche al sistema paese attraverso il sostegno a queste nuove realtà imprenditoriali e anche attraverso delle sinergie che riusciamo a fare tra queste realtà innovative e il sistema industriale che è rappresentato dalle nostre imprese corporate. Ad oggi attraverso questa iniziativa abbiamo valutato oltre 8.000 progetti e abbiamo supportato 600 start-up attraverso la n ostra piattaforma, quindi che abbiamo portato dentro e sopportato anche in maniera molto forte”. Così Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia, UniCredit, a margine della presentazione della tappa del RoadShow UniCredit Start Lab a Palermo.

