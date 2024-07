Maltempo, in Piemonte 374 interventi dei vigili del fuoco in 2 giorni

1 Luglio 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – Sono 374, in due giorni, gli interventi svolti dai vigili del fuoco nell’area settentrionale del Piemonte, colpita dal maltempo.

A Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) è stato impegnato per la rimozione di ghiaia e fango da strade e piani bassi di edifici. Trenta i vigili del fuoco impegnati.

col4/gsl