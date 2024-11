Manovra, Tajani “Tante cose da correggere, ridurre tasse”

20 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Sulla prossima manovra economica “ci sono tante cose da correggere. Faremo le nostre proposte e lavoreremo per la riduzione della pressione fiscale, dell’aiuto al ceto medio produttivo, chiederemo la modifica della web tax che deve essere inflitta ai grandi e non ai piccoli e altre proposte su cose che mi sembrano da paesi dell’est tipo la presenza dei revisori dei conti indicati dal Mef nelle società che ricevono finanziamenti pubblici”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano.

xh7/sat/gsl