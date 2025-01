Mantova, animalisti imbrattano con letame teca di un quadro di Picasso

5 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MANTOVA (ITALPRESS) – A Mantova, durante la penultima giornata di mostra “Picasso a Palazzo Te. Poesia e salvezza”, attiviste di Ribellione Animale hanno lanciato letame sul quadro “Femme couchée lisant” di Picasso per denunciare la presenza di un’azienda zootecnica tra i membri della Fondazione Palazzo Te, a fianco del Comune di Mantova, che ne è fondatore promotore.

sat (fonte video: Ribellione Animale)