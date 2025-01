Mattarella a intitolazione biblioteca Anrp a Giuntella e Zampetti

31 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, al Museo degli Internati Militari Italiani “Vite di IMI” a Roma, alla cerimonia di intitolazione della nuova biblioteca a due internati militari italiani, Vittorio Emanuele Giuntella ed Enrico Zampetti. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia (A.N.R.P.), è stata l’occasione per commemorare la vicenda dei 650.000 militari italiani deportati nei lager nazisti dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, per essersi rifiutati di collaborare con i tedeschi.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)