Mattarella all’81° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine

24 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime della strage nazista nel giorno dell’81esimo anniversario. Erano presenti il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

(Fonte video: Quirinale)