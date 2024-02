Mattarella all’anniversario dei Patti Lateranensi

Febbraio 13, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le alte cariche istituzionali dello Stato italiano e della Santa Sede, hanno partecipato, a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, ai colloqui con le delegazioni vaticana e italiana, in occasione del novantacinquesimo anniversario della firma dei Patti Lateranensi e del quarantesimo anniversario dell’Accordo di modificazione del Concordato.

sat/gtr

(fonte video: Quirinale)