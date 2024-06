Mattarella “Impegno dell’Italia per diritti, pace e dialogo”

1 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Avvertiamo tutti che da tante parti nel mondo proviene un grido di sofferenza, di richiesta di serenità di vita, di giustizia, di pace. L’Italia, paese fondatore dell’Unione Europea, convinta partecipe del rapporto transatlantico, dell’amicizia e dell’alleanza in cui questo si esprime, continuerà a impegnarsi – anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo dei 7 – per la tutela – sempre, ovunque, per tutti– dei diritti fondamentali della persona, per la pace e il dialogo tra i popoli e gli Stati, per la giustizia e la solidarietà internazionale, per la lotta alla fame, alle malattie, al sottosviluppo, per la difesa dell’ambiente”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima del concerto al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica.

mgg/ (fonte video Quirinale)