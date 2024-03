Mattarella incontra al Quirinale i vertici del gruppo Piaggio

27 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 140° anniversario di fondazione del Gruppo Piaggio ha ricevuto al Quirinale il presidente esecutivo Matteo Colaninno e l’amministratore delegato Roberto Colaninno.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)