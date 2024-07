Mattarella incontra i ciclisti dopo argento Ganna e scherza sul tempo

27 Luglio 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si complimenta con Filippo Ganna, prima medaglia italiana olimpica a Parigi, e poi si ferma a parlare con i ciclisti azzurri scherzando sul tempo.

(fonte video: Quirinale)