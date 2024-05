Mattarella rende omaggio a Moro

9 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, a Roma, sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, a 46 anni dall’uccisione dello Statista da parte delle Brigate Rosse.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)