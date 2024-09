Mattarella “Ricostruire patto educativo tra scuola e famiglia”

16 Settembre 2024

​ CAGLIARI (ITALPRESS) – “La scuola può molto, ma non può tutto. Una partecipazione attiva e positiva delle famiglie è essenziale nel processo educativo. Purtroppo si registrano segnali che il patto educativo tra famiglie e insegnanti sia a volte incrinato. Occorre ricostruirlo ovunque. Con pazienza e fiducia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Convitto nazionale di Cagliari per l’inaugurazione dell’anno scolastico.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)