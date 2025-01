Mattarella “Tornano ottocentesche politiche di potenza”

13 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “È un periodo di grandi incertezze e tensioni internazionali, a causa dei conflitti e a causa di ritorni ottocenteschi a una politica di potenza: sembra quasi che siamo in presenza di una sorta di ritorno a una visione di una politica di potenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’incontro con i vincitori del concorso per segretari di legazione al Quirinale.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)