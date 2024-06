Mattarella visita il Museo Internazionale della Croce Rossa Italiana

22 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ Mantova (ITALPRESS) – ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato Solferino e Castiglione delle Stiviere in occasione dei festeggiamenti della Croce rossa italiana che compie 160 anni. Il Capo dello Stato per l’occasione ha visitato il il Museo Internazionale della CRI.

abr/

fonte video Quirinale