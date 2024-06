Mattogno “Da IA grande contributo per ridurre rischio incidenti auto”

18 Giugno 2024

​ Roma (ITALPRESS) – “L’Intelligenza artificiale è un grande passo avanti tecnologico nel settore auto motive. Si parla sempre di elettrificazione ma ormai è un concetto già superato, il vero futuro è l’Intelligenza Artificiale che può essere applicata fin dalla fase di produzione”. Lo ha detto Simone Mattogno, head of automobile division Honda Motor Europe Italia, a margine dell’evento “L’intelligenza artificiale e la sua applicazione in ambito automotive”. “La sicurezza è uno dei temi fondamentali dove l’IA può dare un grosso contributo in quanto può eliminare qualsiasi tipo di incidente. Una tecnologia che ci può aiutare moltissimo per andare verso l’azzeramento delle collisioni”, ha aggiunto.

