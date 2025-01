Medici, la Fnomceo verso il rinnovo dei vertici

9 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRTESS) – Si svolgeranno i prossimi 24, 25 e 26 gennaio le assemblee elettorali per il rinnovo del Comitato Centrale, l’organo di governo della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, della Commissione Albo Odontoiatri nazionale e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori per il quadriennio 2025-2028.

A essere chiamati alle urne saranno i 106 presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e i 106 presidenti delle Commissioni nazionali Albo Odontoiatri.

sat/gtr