Medicina Top – 16/3/2024

16 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Le nuove sfide della radiologia, le ultime cure per i tumori del cervello e momenti difficili nella coppia, come divorzio e separazione: sono i temi della ventinovesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Luca Balzarini, radiologo dell’Istituto clinico Humanitas di Milano, Francesco Signorelli, neurochirurgo del Policlinico di Bari, e Annamaria Bernardini de Pace, avvocato divorzista.

fsc/gsl