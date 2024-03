Medicina Top – 30/3/2024

30 Marzo 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Tumore al pancreas, verità e bugie sull’alimentazione e ciclismo italiano, con uno sguardo al passato e al presente: sono i temi della trentesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Massimo Falconi, primario dell’Unità di Chirurgia del Pancreas del San Raffaele di Milano; Carlo Cipolla, direttore Cardioncologia e Second Opinion dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano; Francesco Moser, ex ciclista.

