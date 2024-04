Medioriente, Tajani “Situazione tesa, rischio escalation”

13 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Ieri ho parlato per un’ora con il ministro degli Esteri dell’Iran e ho invitato alla prudenza. Invitiamo tutti alla prudenza: vogliamo una de-escalation e non un’escalation. Perché poi un attacco provoca una reazione e la reazione provoca la contro reazione”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali dell’Economia organizzati a Milano da Forza Italia.

