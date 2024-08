Mei “Tamberi? Rimane nell’olimpo dei più grandi atleti azzurri”

11 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Tamberi? Rimane nell’olimpo dei più grandi atleti azzurri”. Così a Casa Italia il presidente della Fidal Stefano Mei commenta la gara di Gianmarco Tamberi e le sue vicissitudini fisiche proprio nel giorno della finale olimpica.

