Meloni a Parigi per le Olimpiadi “Giusto esserci per gli atleti”

1 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ho pensato fosse giusto e necessario esserci seppure molto velocemente per questi atleti che fanno sacrifici per anni solo per pochi minuti sperando di sentire suonare l’inno nazionale, di vedere sventolare la bandiera tricolore e penso che la Nazione nel suo complesso debba dire grazie a loro per questi sacrifici, questo impegno e questa dedizione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Casa Italia a Parigi in occasione dei Giochi olimpici.

