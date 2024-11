Meloni “Il governo è al fianco delle piccole e medie imprese”

13 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Voi rappresentate il mondo della manifattura italiana, fatto in gran parte da piccole e medie imprese. Siete, di fatto, la storia della nostra industria, il motore che permette alla nostra Nazione di essere la seconda potenza manifatturiera d’Europa. Incarnate un binomio vincente: famiglia e fabbrica, una peculiarità tutta italiana che vuol dire eccellenza, tradizione, innovazione, ricchezza per i nostri territori. Siete un valore aggiunto per tutta la Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’Assemblea di Confimi Industria.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)