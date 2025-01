Meloni “Interconnessioni chiave per nuova diplomazia energetica”

15 Gennaio 2025

​ ABU DHABI (ITALPRESS) – “Il futuro della transizione energetica e della digitalizzazione dipenderà alla nostra capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione. Abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato basato sulle tecnologie attuali, quelle in fase di sperimentazione e quelle ancora da identificare. Non mi riferisco solo alle energie rinnovabili, ma anche a gas, biocarburanti, idrogeno verde e cattura della CO2, senza dimenticare la fusione nucleare, che potrebbe potenzialmente produrre energia pulita, sicura e, soprattutto, illimitata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week, negli Emirati Arabi Uniti.

ads/sat/mrv (Fonte video: Palazzo Chigi)