Meloni lascia la Casa Bianca dopo l’incontro con Trump

17 Aprile 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato la Casa Bianca dopo l’incontro con Donald Trump. In vista della visita a Roma del vicepresidente JD Vance, la premier ha in programma di ripartire in giornata per fare rientro a Roma.

