Mentalità eroiche, l’esempio di Gino Cecchettin

27 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, augurano per il prossimo anno di avere “mentalità eroica”. Un eroico è sicuramente Gino Cecchettin che dopo la morte di sua figlia si sta impegnando per contrastare la violenza di genere con l’aiuto della Fondazione Giulia Cecchettin. Radioimmaginaria lo ha intervistato poco prima di Natale.

