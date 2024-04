Mercato libero, Sicilia territorio chiave per Edison Energia

21 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ AIDONE (ENNA) (ITALPRESS) – La Sicilia si conferma territorio chiave per le strategie di Edison. Con oltre mezzo milione di contratti l’Isola è il primo mercato della società che, attraverso la controllata Edison Energia, si è aggiudicata alle aste di gennaio per il Servizio a Tutele Graduali i lotti per la fornitura – a partire dal 1° luglio – dei clienti domestici non vulnerabili di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Ne ha parlato all’Italpress Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

col/xd9/fsc/mrv