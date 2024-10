Milano, Fontana “Centro ricerca e cura Parkinson eccellenza mondiale”

31 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Questo centro di ricerca e cura del Parkinson è uno dei più avanzati a livello mondiale. Qui lavorano professionisti di alta qualità. Si tratta di un esempio classico di collaborazione tra pubblico e privato”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana l’inaugurazione del centro di ricerca clinica della malattia di Parkinson dell’ospedale CTO di Milano.

