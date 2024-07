Milano, rapina con violenza anziana coppia. Fermato 41enne

15 Luglio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 41enne milanese, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile della rapina pluriaggravata commessa lo scorso 9 luglio ai danni di una coppia di anziani signori italiani, di 79 anni lui e 82 lei.(ITALPRESS)

