Milano, rubano nei negozi grazie a borsa schermata. Quattro arresti

3 Maggio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato quattro cittadini peruviani di età compresa tra i 18 e 32 anni, di cui due uomini con precedenti e due donne, e indagato in stato di libertà una cittadina peruviana di 23 anni, tutti per furto pluriaggravato e continuato in concorso. Per rubare nei negozi utilizzavano una borsa appositamente schermata. (ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Ufficio Stampa Polizia di Stato)