Misiani “Manovra debole e sanità pubblica rischia il collasso”

1 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Questa manovra è una replica della precedente, già insufficiente per affrontare le vere sfide del Paese. Il taglio del cuneo contributivo è un dato positivo ma sugli scaglioni Irpef siamo più perplessi: è una scelta che produce un risparmio risibile. Meglio destinare queste risorse al rifinanziamento della sanità che è l’altro grande punto debole di questa manovra. Senza risorse, piani di assunzione e innovazioni organizzative la sanità pubblica va dritta al collasso”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Misiani, membro della Commissione Finanze di Palazzo Madama e responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture del Partito Democratico, intervistato da The Watcher Post.

sat (Fonte video: Utopia Studios)