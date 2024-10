Mo, Fontana “Con Spagna impegnati a garantire sicurezza Mediterraneo”

14 Ottobre 2024

​ MADRID (SPAGNA (ITALPRESS) – “Ribadiamo l’importanza di continuare a lavorare fianco a fianco, in ambito europeo, in particolare per la promozione di politiche demografiche, il rafforzamento della sicurezza dell’Unione Europea, la gestione delle nuove sfide internazionali, senza dimenticare il contributo alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo, area di cruciale interesse geopolitico”. Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana nel suo intervento di apertura, a Madrid, del IV Foro parlamentare Italia-Spagna, a oltre dieci anni dall’ultima riunione, nel 2013.(ITALPRESS)

