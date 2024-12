Monti “Il gas ha un ruolo fondamentale per la transizione”

11 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il gas ha un ruolo fondamentale nella transizione energetica perché oggi rappresenta una delle principali fonte primarie per il Paese e la transizione ha bisogno di energia sicura e di energia competitiva, quindi certamente dobbiamo fare le rinnovabili e abbiamo degli obiettivi di decarbonizzazione, ma dobbiamo continuare ad alimentare un sistema di gas che sia il più competitivo possibile”. Così Nicola Monti, Ad di Edison, a margine dell’assemblea di Proxigas. “Come fare a rendere più competitivo il gas? Cercare di diversificare ancora di più le fonti e garantire un accesso al mercato che sia a costo competitivo rispetto agli altri mercati europei, quindi abbiamo nuovi terminali di rigassificazione che Snam sta installando: questo permette di attrarre nuove fonti e dobbiamo rendere questi accessi ovviamente più competitivi”, ha spiegato Monti.

