Monza, 14 Daspo a tifosi del Genoa per scontri del 10 dicembre scorso

22 Marzo 2024

​ MONZA E BRIANZA (ITALPRESS) – Il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto 14 Daspo della durata da uno a cinque anni nei confronti di 14 tifosi, appartenenti tutti alla tifoseria del Genoa, che in occasione dell’incontro Monza-Genoa del 10 dicembre scorso, al termine della gara si sono resi responsabili dei di porto d’armi e oggetti atti ad offendere, oltre che di resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.(ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Polizia di Stato)