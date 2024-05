Napoli, arrestato latitante. Dietro la villa nascondeva scala per fuga

21 Maggio 2024

​ NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato un 52enne già noto alle forze dell’ordine ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 maggio dalla Procura Generale di Napoli al quale si era sottratto. Il 52enne si trovava in una villetta a via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo, in compagnia di un parente. Sul lato posteriore dell’abitazione era stata predisposta una scala di fortuna per scavalcare il muro, da utilizzare come via di fuga.(ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)