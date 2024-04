Natalità, Fitto “Per il Governo è un obiettivo prioritario”

12 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “In Italia il rischio spopolamento rappresenta una delle questioni fondamentali su cui impegnarsi. C’è una strategia che il Governo ha messo in campo nel momento in cui il premier ha inserito la delega e la scelta dell’utilizzo delle risorse del Pnrr insieme a quelle del Fondo di sviluppo e coesione. Sono misure d’intervento che puntano alla strategia complessiva che il Governo sta mettendo in campo anche su questo tema”, ha detto il ministro delle Politiche europee, del Sud e del Pnrr, Raffaele Fitto.

