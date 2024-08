Naufragio nel palermitano, concluse operazioni di ricerca a Porticello

23 Agosto 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Concluse le operazioni di ricerca dei dispersi del naufragio del superyacht Bayesian, affondato al largo di Porticello, nel Palermitano, nella notte tra domenica e lunedì. Lo ha reso noto la Guardia Costiera, che ha diramato una nota.

“A distanza di quattro giorni dal naufragio avvenuto lunedì scorso – si legge nella nota -, la Guardia Costiera di Palermo, che fin dall’inizio ha coordinato tutte le azioni di ricerca dei dispersi messe in atto, alle 13.30 odierne ha dichiarato concluse le operazioni SAR con l’individuazione ed il recupero del corpo dell’ultimo disperso. Il bilancio finale registra quindi 15 superstiti tratti in salvo e 7 vittime accertate”. vbo/mrv