Naufragio nel palermitano, continuano le ricerche dei dispersi

21 Agosto 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le ricerche dei sei dispersi a seguito del naufragio dello yacht al largo di Porticello, a Palermo. I sommozzatori speleo dei vigili del fuoco hanno ispezionato l’interno del relitto, in operazioni che sono state definite dagli stessi vigili del fuoco “lunghe e complesse”. A bordo dell’imbarcazione c’erano 22 persone, 15 sono state tratte in salvo ed è stato recuperato il corpo senza vita di un componente dell’equipaggio.

