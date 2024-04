‘Ndrangheta, infiltrazioni in locali movida a Milano. 14 arresti

15 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Milano ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati facenti parte di un sodalizio mafioso di matrice ‘ndranghetista, capeggiato da una famiglia calabrese radicata da tempo nel capoluogo meneghino, particolarmente attivo nella commissione di plurime attività illecite, tutte aggravate dal metodo mafioso, tra le quali, intestazione fittizia di attività commerciali, estorsione, truffa ai danni di agenzie di lavoro interinale e traffico di rifiuti. In particolare si erano infiltrati nella gestione di alcuni locali della movida.(ITALPRESS)

