‘Ndrangheta, otto società in amministrazione giudiziaria in Lombardia

28 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRESCIA (ITALPRESS) – Otto società con sedi nelle province di Brescia e Mantova sono finite in amministrazione giudiziaria. La misura preventiva è stata proposta e ottenuta dal Centro operativo DIA di Brescia. Le società coinvolte operano in vari settori: agricolo, ippico, estrattivo, ma soprattutto turistico e della ristorazione.

col4/gsl