Nel 2023 120 mila italiani affetti da HIV

25 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – L’HIV resta una delle più urgenti sfide di salute pubblica. In Italia la fotografia dell’emergenza è molto chiara: in soli 20 anni il numero di persone con HIV è raddoppiato, passando da circa 70.000 casi nel 2000 a oltre 120.000 persone a che vivono affette dal virus nel 2023. Massimo Andreoni, Professore Emerito di Malattie Infettive, Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», e Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, spiega la necessità di prevenire l’emergenza, illustrando le nuove opportunità di gestione della malattia.

sat/col/gtr