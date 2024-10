Netanyahu “L’uccisione di Sinwar un duro colpo al male”

17 Ottobre 2024

​ TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Cittadini di Israele, un anno fa festeggiavamo la festa di Sukkot. In quell’ora esatta, Yahya Sinwar era occupato negli ultimi preparativi per il massacro di Shevah in ottobre. Sono qui davanti a voi oggi per informarvi che Yahya Sinwar è stato eliminato. Colui che ha commesso il massacro più orribile, il grande assassino che uccise un migliaio di israeliani e rapito centinaia di nostri cittadini. È stato eliminato oggi dai nostri eroici soldati. E oggi, come avevamo promesso, abbiamo fatto i conti con lui. Oggi il male ha subito un duro colpo, ma il compito che ci attende non è ancora completo”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio alla nazione.

sat/gsl (Fonte video: Profilo X Benjamin Netanyahu)