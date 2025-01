Nuove terapie per il Parkinson, a Firenze un centro per il supporto

16 Gennaio 2025

​ FIRENZE (ITALPRESS) – Il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo. È una patologia complessa, causata dalla progressiva morte di alcune cellule cerebrali che producono dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale per il controllo dei movimenti. I principali sintomi motori includono tremore, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e disequilibrio. Un modello di cura innovativo nato a Firenze è Casa Parkinson, situato all’interno del presidio socio-sanitario Canova. Frutto della collaborazione tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione Fresco Parkinson Institute, il centro si propone come un punto di riferimento per le persone che convivono con la malattia di Parkinson e per le loro famiglie.

