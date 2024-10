Obesità, svolta nel trattamento con una nuova terapia

31 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – La ricerca scientifica giunge a una svolta nel trattamento dell’obesità, che rappresenta una vera e propria patologia cronica con dati in continua crescita. Secondo il rapporto ISTAT, In Italia, nel 2021 la quota di sovrappeso nella popolazione adulta è pari al 36,1%, mentre le persone con obesità sono l’11,5%, con un trend in costante crescita. La novità terapeutica è rappresentata dalla molecola Tirzepatide.

mgg/gtr