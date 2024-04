Obiettivo Terra, vince la foto di Brigida Viggiano

23 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – E’ Brigida Viggiano la vincitrice della 15a edizione di “Obiettivo Terra” 2024, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e del paesaggio, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la 55esima Giornata Mondiale della Madre Terra.

La foto vincitrice del Primo premio “Mother Earth Day” ritrae l’istantanea di una violenta tempesta, emblema dei sempre più frequenti eventi estremi causati dalla crisi climatica, immortalata sul litorale della Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro in Basilicata.

