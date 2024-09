Omicidio Verzeni, sopralluogo del Ris nell’abitazione dell’indagato

2 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BERGAMO (ITALPRESS) – Questo pomeriggio il personale del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma, coadiuvato da personale del Reparto Analisi Criminologiche (RAC) del RACIS di Roma, del Reparto Crimini Violenti del ROS e del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bergamo ha svolto un accurato sopralluogo in un’abitazione nel comune di Suisio dove dimorava il trentenne indagato per l’omicidio di Sharon Verzeni. Nel corso dell’attività sono stati isolati alcuni reperti giudicati d’interesse investigativo, che saranno successivamente esaminati presso i laboratori del RIS di Parma.

tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Arma dei Carabinieri)