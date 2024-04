Operazione antidroga con arresti tra la Sicilia e il Lazio

3 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e Catania hannoe seguito

un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di 13 persone. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall’uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. L’operazione, nelle città di Fondi (Latina) e Caltagirone (Catania),

pc/red