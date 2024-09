Operazione “El loco” della Gdf di Catania, 9 arresti per droga

26 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ CATANIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, oltre 40 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo, nell’ambito dell’operazione denominata “El loco”, nelle province di Catania, Oristano e Udine, due provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con cui sono state disposte misure cautelari personali e reali nei confronti di 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con ulteriori 12 soggetti, dei reati di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità.

(ITALPRESS).